Şahinbey Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere deneme testi Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerine ve sosyal tesislere devam eden öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerine ve sosyal tesislere devam eden öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için gençlik merkezleri ve sosyal tesislerde eğitim gören 3 bin 42 YKS öğrencisine 5 TYT ve 5 AYT deneme seti hediye edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman ve şartta yanında olduklarını belirtti.

Öğrenciler de belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA