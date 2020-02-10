Şahinbey Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması

10.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:04

Şahinbey Belediyesi tarihi dokuların önemine dikkat çekmek için "Şahinbey'de Tarihi Yapılar" isimli fotoğraf yarışması düzenliyor.



Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğe her anlamda önem veren Şahinbey Belediyesi, Şahinbey'de Tarihi Yapılar' isimli fotoğraf yarışması düzenleyecek. Düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 29 Şubat 2020 olarak belirlendi. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının tüm bilgilendirmesi http://www.sahinbey.bel.tr/duyuru/1/1021/fotograf-yarismasi adresinde detaylı bir şekilde verilirken, yarışmanın birincisine Dizüstü Bilgisayar, dereceye giren diğer yarışmacılar ise Spor Ayakkabı veya Eşofman takımı ve 2 kişilik Kültür Turu hediye edilecek.



Tarihi yapılar ön plana çıkacak



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesindeki tarihi dokunun objektiflerle buluşması için böyle bir yarışma düzenlendiğini belirterek, "Şahinbey İlçemizde Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan çok güzel yerler var. Şehreküstü Konakları, Mili Mücadele Müzesi, Mecidiye Han, 11 bin 600 metre uzunluğunda sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kasteller, livaslar ve bunlar gibi birçok restorasyon çalışması, Şahinbey'de, Gaziantep'imizin kültür zenginliğini yansıtıyor. Bu çalışmaları fotoğraf kareleriyle buluşturan bir yarışma düzenliyoruz. En iyi fotoğrafı seçmek eminim ki çok zor olacaktır. Şimdiden yarışmaya katılacak tüm fotoğraf severlere başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA