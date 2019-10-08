Şahinbey Belediyesinden çiftçilere gübre desteği

08.10.2019 17:18

Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, çiftçilere üç yılda 6 bin ton buğday, 6 bin ton gübre, 10 bin 5 yüz ton küçük ve büyük baş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı desteği sağlandığı, 2 bin ton çinkolu gübrenin dağıtımına da Kapçağız Köyü'nde başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, köyde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini, gübre dağıtımından sonra buğday ve arpa dağıtımı yapılacağını, şubat ayında ise yem dağıtımlarının başlayacağını ifade etti.

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ise Şahinbey Belediyesinin Türkiye'ye örnek olacak şekilde çiftçiye destek olduğunu kaydetti.

Kapçağız Köyü sakinleri verilen destekten memnun olduklarını ifade ederek, Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA