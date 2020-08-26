Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu

Şahinbey Belediyesi sadece şehir merkezindeki vatandaşların değil çiftçilerinde yaşamlarını kolaylaştırma adına yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
26.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:35

Şahinbey Belediyesi sadece şehir merkezindeki vatandaşların değil çiftçilerinde yaşamlarını kolaylaştırma adına yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi çiftçilerin ürünlerini toplarken ulaşımını daha kolay sağlayabilmesi yol açma çalışmasını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi bugüne 38 köye, 567 kilometrelik yol yaparak çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Çiftçimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ürünlerini daha rahat toplaması ve ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şu anda 38 köyümüze 567 kilometrelik yol açma çalışması yaptık. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bu yollar, uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Güncel
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Amber Heard Demet Özdemir Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Barcelona Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 18:36:38. #1.14#
title