Şahinbey Belediyesinden 40 bin öğretmen ve öğrenciye TÜBİTAK dergi aboneliği
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Şahinbey Belediyesinden 40 bin öğretmen ve öğrenciye TÜBİTAK dergi aboneliği

15.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:24
Şahinbey Belediyesinden 40 bin öğretmen ve öğrenciye TÜBİTAK dergi aboneliği

Şahinbey Belediyesi, 30 bin öğretmen ile 10 bin 960 öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliğini karşılayacak.

Şahinbey Belediyesi, 30 bin öğretmen ile 10 bin 960 öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliğini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinin önderliğinde 30 bin öğretmen ve proje okullarında eğitim gören 10 bin öğrencinin yanı sıra Deneyap atölyesinde eğitim gören 960 öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliği karşılamak için Şahinbey Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokolde, TÜBİTAK kitap ve dergilerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi birçok önemli işe imza atıyor ama bu protokol hepsinden değerli. Öğretmeni besleyemez, yetiştiremezsek öğrenciye çok faydamız olmaz. O açıdan TÜBİTAK kitapları ve dergileri çok önemli. Öğretmenlerimize sağlanan bu abonelik, o anlamda bir eksikliği ortadan kaldırmış olacak. TÜBİTAK'ın tüm Türkiye'deki abonelik sayılarına baktığımızda Gaziantep olarak Şahinbey Belediyesinin destekleri ile Türkiye'deki bütün aboneliklerden daha fazla abonelik yapılmış oluyor. O açıdan teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte hem deneyap atölyelerimizin altyapısı daha da olgunlaşmış, hem de eğitimdeki atılımımız taçlanmış olacak."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep'in bilim şehri olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirterek, "Deneyap atölyelerimiz faaliyete başladı. TÜBİTAK başkanımız ile Gaziantep'e gençlik ve bilim kampı kurma konusunda çalışıyoruz. Yine TÜBİTAK kitap ve dergilerinin satışının yapıldığı yayınevini Mecidiye Han'da açtık. TÜBİTAK, her ay çok faydalı bir çalışma olan bilim ve teknik dergisi çıkarıyor. Bu dergiyi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize ulaştırmak için 40 bin aboneliği bir yıl karşılamış olacağız. Bununla, Gaziantep, bilime, sanata daha çok yönelmiş olacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Gaziantep'in eğitimde önemli mesafeler kat ettiğini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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