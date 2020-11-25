Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha

25.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:28

- Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye devam ediyor.

- Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi pandemi sürecinden bu yana sosyal medya üzerinden sorular sorarak vatandaşları bilgilendirip ödüllendiriyor. Sorulan sorularla vatandaşları Şahinbey Belediyesinin hizmetleri konusunda bilgilendirip Şahinbey Belediyesi hafta sonu sorduğu soruya doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrasında 100 kişiye tablet 25 kişiye powerbank hediye etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı

"Vatandaşlarımızı ödüllendiriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla vatandaşları bilinçlendirip hediyeler verdiklerini belirterek, "Korona virüs nedeniyle insanlarımız vakitlerini daha çok evde geçirdikleri için sosyal medya üzerinden yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdik. Şimdide iki ayrı soruya doğru cevap veren vatandaşlarımız arasında çekilen kura sonrası 100 kişiye tablet, 25 kişiye powerbank hediye ettik. Bu yarışmalarımız devam edecek. Ödüllerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik vermeye çalışıyoruz. Tabletlerin ve powerbanklerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler"

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz" diye konuştular.

Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha
Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha
Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha
Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Şahinbey'de 125 bin bebeğe 'hoş geldin' bebek hediyesi
Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi
Canik Belediyesinden 'Komşunun Sesi Ol' Projesi
Canik Belediyesinden "Komşunun Sesi Ol" Projesi
Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Enes Batur Deniz Seki Sinan Akçıl Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Aralık Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 17:42:41. #1.14#
title