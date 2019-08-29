Şahinbey Belediyesi yaz spor okulu mezuniyeti

29.08.2019 12:35

Şahinbey Belediyesi 2019 yaz spor okulu mezuniyet töreni gerçekleşti. 2 buçuk ay süren yaz spor okulundan 6 bin 917 genç sertifika aldı.



Şahinbey Belediyesi 2019 yaz spor okulu mezuniyet töreni Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. 2 buçuk ay süren yaz spor okulundan 6 bin 917 genç sertifika alırken, törende sporcular öğrendikleri hareketleri sergiledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bütün imkanlarıyla sporu teşvik ettiklerini belirterek, artık spor yapmamak için bahanenin olmadığını spor yapmak için imkanın çok olduğunu vurguladı.



"Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"



Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 2,5 ay boyunca öğretmenlerimiz halk eğitim merkezimizin de desteğiyle 17 ayrı branşta 6 bin 917 gencimiz birçok branşta burada spor yaptılar. Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Obeziteden uzak kalmanın en güzel yolu spor yapmaktır. Sağlıklı bir yaşamın en güzel yolu spor yapmaktır" dedi.



"Spor yapmamak için bahane yok imkan çok"



Spor yapmamak için bahanenin olmadığını imkanın ise çok olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Artık Gaziantep eski Gaziantep değildir. Birçok tesisimiz var. Yakında bir binicilik tesisi de yapacağız şuanda onun çalışmasını yapıyoruz. 3 yüzme havuzu, 22 tane fitness salonumuz var buralarda 10 bin kişi spor yapıyor. Biz gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Bunun içinde spor malzemeleri dağıtıyoruz. Karne hediyesi olarak 390 binin üzerinde spor ayakkabısı dağıttık. Başarılı gençlerimize bisiklet dağıtıyoruz. Şuanda 2 bin 300 kişi belirlendi önümüzdeki hafta bunlara bisikletlerini dağıtacağız. Spor yapmamak için bahanemiz yok, spor yapmak için her türlü imkanımız var" şeklinde konuştu.



Liselilere Bosna Hersek müjdesi



Tahmazoğlu Lise öğrencilerine müjde vererek, "Lise 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizi Bosna Hersek'e göndereceğiz. Şuanda onun hazırlığını yapıyoruz. Çalışmak sizden ödüllendirmek bizden" diye konuştu.



Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise, Gaziantep'te sporu tabana yayacaklarını belirterek, bütün antrenörleriyle beraber sporcunun yanında olacaklarının altını çizdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA