Şahinbey Belediyesi Yavuzeli'nin çehresini değiştiriyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından Yavuzeli ilçesine yaptırılan kilit taşı çalışmasını inceledi.

Araban ve Oğuzeli ilçelerine pazar yeri, Nurdağı'nda asfalt çalışması ve Yavuzeli'nde kilit taşı çalışması yapan Şahinbey Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Yavuzeli ilçesinin köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla da sohbet ettiler.

"Halka hizmet hakka hizmettir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak gerek kendi ilçemizde, gerekse de diğer ilçelerimizde başkanlarımız ile birlikte top yekün kalkınma adına onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce de Yavuzeli ilçemizde asfalt ve kilit taşı çalışması yapmıştık. Yavuzeli Belediye Başkanımız Kemal Sakaroğlu, kırsal mahallerin kilit taşı ihtiyacı olduğunu söyleyince biz de Şahinbey Belediyesi olarak 130 bin metrekare kilit taşı yapmaya karar verdik ve ihalesini yaptık. Şu anda da Yavuzeli ilçemizin köylerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde tüm bu çalışmaları tamamlayacağız. Sloganımız 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir. Bizim köy olan mahallerimizde yollar ya asfalt ya da kilit taşı olmuş vaziyette. Halkımız da bu hizmetleri hak ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak el birliği ile bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı