Şahinbey Belediyesi Yavuzeli'ne 130 bin metrekare yol yapacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey Belediyesi Yavuzeli'ne 130 bin metrekare yol yapacak

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:04
Şahinbey Belediyesi Yavuzeli'ne 130 bin metrekare yol yapacak

Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli İlçesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılamak için Yavuzeli Belediyesi ile protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli İlçesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılamak için Yavuzeli Belediyesi ile protokol imzaladı.

Nurdağı ve Araban ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik protokol imzalayan Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli Belediyesi'yle ilçenin kilit taşı ihtiyacının karşılanması için protokol imzaladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'yla protokol imzalayan Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu çalışmaların biran önce yapılacağı müjdesini verdi.

130 bin metrekare kilit taşı döşenecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yavuzeli İlçesi'nin köylerine kil taşı yapılacağını belirterek, "Yavuzeli Belediye Başkanımız Kemal Sakaroğlu ile birlikte Yavuzeli İlçemizin özellikle köylerinde kilittaşı ihtiyacının yapımıyla ilgili protokol imzaladık. Yavuzeli İlçemiz de ihtiyaç duyulan alanlara 130 bin metrekare kilit taşı döşeme çalışması yapacağız. Bu çalışmayla Yavuzeli İlçemizin tüm köylerindeki kilit taşı ihtiyacı tamamlanmış olacak. Yapılacak bu çalışmanın Yavuzeli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

"Şahinbey Belediyesi bizlere her zaman destek oldu"

Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımızın Yavuzeli'nde büyük emekleri var. Ne zaman başımız dara düşüp kendisinden yardım istesek her zaman ilçemizin yanında olmuştur. Geçen dönemde Yavuzeli İlçemize kilit taşı ve sıcak asfalt çalışması yaptırarak, Yavuzeli merkezde birçok caddemizi ve sokağımızı çamurdan kurtarmıştı. Şimdi yine Yavuzeli İlçemizin köylerine 130 bin metrekare'lik kilit taşı çalışması yapılması için bize destek oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Engin Yıldırım Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Derviş Zaim İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahinbey Belediyesi Yavuzeli'ne 130 bin metrekare yol yapacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 01:06:36. #1.14#
title