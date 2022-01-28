Şahinbey Belediyesi vatandaşların yardımına koştu

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, 24 saat boyunca parklarda, banklarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde ve otogarda devriye attı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Şahinbey Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeni ile ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Devlet hastanesinden çıkıp evine gitmek için araç bulamayan vatandaş, otogarda araç bulamayan üniversite öğrencisi, zabıta ekiplerince evine bırakıldı. Hastaneye gitmeye çalışan ve araç bulamayan vatandaş hastaneye ulaştırıldı. Caddelerde ise ilerleyemeyip, trafiği tıkayan araca yardımcı olunarak yol yeniden trafiğe açıldı.

"Vatandaşımız için çalışmalarımız sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ekiplerin yaşamı normale çevirmek için çalıştığını belirterek, "Bu yıl ilçemizde kış mevsimi yoğun yağış altında geçmektedir. Yolların kapanmaması, ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Buzlanma riskine karşı da tuzlama aracımız ve ilgili personellerimiz ile çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca sorun yaşayan vatandaşlarımız 24 saat görev başında olan zabıta ekiplerimiz, anında yetişerek vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Ekiplerimiz vatandaşlarımız için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel