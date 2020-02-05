Şahinbey Belediyesi vatandaşların acılı günlerinde de yanında

05.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:18

Şahinbey Belediyesi hizmete sunduğu 245 taziye evleri ve tahsis ettiği taziye çadırları ile vatandaşın zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor.



Şahinbey Belediyesi, vatandaşın sadece iyi gününde değil, kötü günde de yanında oluyor. Şahinbeylileri acılı günlerinde yalnız bırakmayan Şahinbey Belediyesi, yakınlarını kaybedenlere sosyal tesisler içerisine yaptığı taziye evleri ve taziye çadırlarını tahsis ediyor.



"Vatandaşımızın yanındayız"



'Acınız acımızdır' diyerek vatandaşların üzüntülü günlerinde yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Vatandaşımızın sadece iyi günlerinde değil kötü günlerinde de yanlarında olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak kurduğumuz taziye evlerimiz ve tahsis ettiğimiz taziye çadırı ile halkımıza hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın acısı ve üzüntüsü bizlerinde üzüntüsüdür diyerek, onların ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.



245 taziye evi ile hizmet veriliyor



Sosyal belediyecilik anlayışıyla cenazesi olan vatandaşların acısını paylaşan Şahinbey Belediyesi; sosyal tesislerin içerisinde yaptırdığı 245 adet bay-bayan taziye evinin yanı sıra her gün 15 ayrı taziyeye hizmet verebilecek şekilde taziye çadırları kuruyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun başsağlığı dileklerinin iletildiği taziye evi ve taziye çadırlarında ailelere Şahinbey Belediyesi olarak yanlarında olduklarını hissettiriyor. Ayrıca taziye evi, taziye çadırı, masa, sandalye, yemek, semaver, çay, şeker, ses sistemi ve diğer malzemelerle acılı ailelere destek olunuyor. Şahinbey Belediyesi, şimdiye kadar kurduğu taziye çadırları ile cenaze sahiplerine büyük hizmet sağladı. Sağlanan bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA