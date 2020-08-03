Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı
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Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle...

03.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:14

Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları, vatandaşların takdirini topladı.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sadece Bayramın 1'nci gününde 84 çöp toplama aracı ile bin 793 ton çöp topladı.

Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı

Kurban Bayramı süresinde gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce, hemşehrilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Kurban Bayramı süresinde Belediyemizin Temizlik İşleri ekipleri gece gündüz demeden, kurban atıkları toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan Belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı

Kaynak: İHA

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