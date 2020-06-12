Şahinbey Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
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Şahinbey Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Şahinbey Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan pazar yerlerinde korona virüsüne karşı sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyor.

12.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:24

Şahinbey Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan pazar yerlerinde korona virüsüne karşı sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, normalleşme sürecinde semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin değişik yerlerinde farklı zamanlarda Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan uzay çatılı pazar yerlerine alış verişe gelen vatandaşları zabıta ekipleri sıkı kontrolden geçiriyor.

Semt pazarlarında sıkı tedbir

Pazarlarda tezgahlarının arasında 3 metre mesafe bulunmasını, pazar giriş ve çıkışının farklı noktadan kontrollü olarak yapılmasını sağlayan Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarının girişlerine zabıta tarafından sosyal mesafe kontrolü sağlıyor. Vatandaşların Pazar yerine girmeden önce vücut ısıları ölçülüp Pazar yeri girişinde bulunan dezenfektanla elleri dezenfekte edildikten sonra pazar yerlerine alınıyor. Pazar yerinde alışverişini yapan vatandaşlar pazar yerinin farklı noktalarından giriş çıkış yaptırılıyor.

Tedbiri elden bırakmıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, normalleşme sürecinde Pazar yerlerinde tedbirlerin devam ettiğini belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak Korona virüsüne karşı etkin bir mücadele örneği ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek her alanda tedbirler alıp dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinde zabıta ekiplerimiz İlçemizdeki pazar yerlerinde giriş ve çıkışları kontrol etmeye devam ediyor. Girişte vatandaşlarımızın ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektan ile ellerinin temizliği sağlanıyor. Pazarcılarımızın sosyal mesafeleri ayarlanarak aralarında üçer metre mesafe bırakılıyor. Bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

Şahinbey Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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