Şahinbey Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 3 madde komisyona süre verilip, 1 madde ise teklif karar olarak meclise sunuldu.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel