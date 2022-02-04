Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bırakıyor.

Şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi doğadaki canlıların yiyecek sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüyor. Doğadaki hayvanları unutmayan Şahinbey Belediyesi şehir içinde ve dışında yaşayan hayvanlara yem bıraktı.

"Tüm canlılar bizim için değerli"

Şahinbey Belediye Başkanı Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sokak hayvanları için zabıta ekiplerinin mama ve yiyecek bıraktığını belirterek, "Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz. Bu soğuk havalarda onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkes sokak hayvanlarını düşünmeli. Bizler de bu soğuklarda her zaman olduğu gibi yine sokak hayvanlarını besledik. Şehrin dışında ıssız alanlarda yemek artıklarının ve insanların çok bulunmadığı alanlara daha çok hayvanlar yaşıyor. Sokak hayvanlarını yalnız ve aç bırakmamak adına mama bırakıyoruz. Zaten hayvanların bize Cenab-ı Allah'ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP