Şahinbey Belediyesi Şehit Ailelerinin Yüzünü Güldürdü

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Buluşmalar' yemeğinde şehit aileleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi.

Düzenlenen yemekte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit aileleri ve gaziler için yapılan konutlarda sona gelindiğinin müjdesini verdi. Şahinbey Belediyesinin organize ettiği Yerel Buluşmalar Gecesi' yemeğine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Garnizon ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

"Bu ülke şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçlu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba hiçbir terör gücünün ülkedeki birlikteliğe gölge düşüremeyeceğine dikkati çekerek, "15 Temmuzu yaşayan kardeşlerinizden biriyim. O anları meclis bombalanırken yaşadım. Şayet şu anda sizlerin karşısında konuşabiliyorsam o şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Allah onların mekanlarını cennet etsin. Bu ülke şehitlere ve gazilere çok şey borçlu. Şayet 15 Temmuz gerçekleşseydi, emin olun burada çoğumuz olmayacaktık. Etrafımız hep ateş çemberi. Burada Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı var. Ne kadar güzel değil mi? Bundan güzel zenginlik olabilir mi? Ama bu zenginliği elimizden almak isteyenler var. Bizim bu birlik beraberliğimiz, Şanlıurfalıların Gaziantep'e sahip çıkması, Türkiye'ye sahip çıkması, o asılan bayrakları üzerlerine çarpacak en büyük hamle olacaktır" dedi.

Tahmazoğlu müjdeyi verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutların yaz ayında tamamlanacağı müjdesini vererek, "Ne Amerika'sı, ne Rusya'sı, ne Almanya'sı, ne PKK'sı ne de FETÖ'sü adı ne olursa olsun hiçbir zaman milletimizin bileğini bükemeyecek ve bu vatan toprakları üzerinde oyun oynayamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye artık eski Türkiye değil. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda bu millet onlara çok iyi bir ders vermiştir. Yine aynı dersi almak istiyorlarsa alacaklarından da kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü burada bu vatan için şehit olan yiğitlerin anneleri, babaları, eşleri ve çocukları var, Allah sizlerden razı olsun. Türkiye de bir ilke imza atarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için konut yapıyoruz. Şu anda konut inşaatımızda hızla devam ediyor. İnşallah yazın ortasında bitirmeyi hedefliyoruz. TOKİ başkanımızla görüştük ve 1 ay içerisinde bir heyet gelerek inşaatı kontrol edip hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapacaklar. Bu konuyla ilgilide bir ay sonra yeniden bir araya gelerek sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek "Dış güçler ülkemizi bölmek için haince oyunlar oynuyorlar. Ancak bizler birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece hiçbir ülkenin bu vatan topraklarını bölmeye gücü yetmeyecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP