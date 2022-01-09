Şahinbey Belediyesi "Okuyan Çocuk Şenliği" fuarı düzenleyecek

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi, gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması, ara tatillerini verimli geçirmeleri için 18 yazar 58 yayın evinin katılacağı "Okuyan Çocuk Şenliği" fuarı düzenleyecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından 22-30 Ocak tarihleri arasında çocuklara kapılarını açacak çocuk şenliği kitap fuarı işbirliği, protokolü imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, daha önce düzenlenen fuarın çok başarılı geçtiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kongre merkezi var. Bu Kongre Merkezi'nin de olabildiğince verimli kullanılması gerekiyor. Daha önce düzenlenen kitap fuarı çok başarılı geçti. İnşallah bu ara tatilde de çocuklarımızın kitap ve şenlikle buluşacağı bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise çocukların ara tatillerini düzenlenecek etkinlikler daha verimli geçireceğini belirterek, düzenlenecek etkinlikte çocukların ara tatilini daha etkin ve daha verimli geçirmelerini sağlanacağını kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak ara tatili değerlendirip, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, beceri atölyeleri ve müzikallerle bunu desteklemek için 'Okuyan Çocuk Şenliği' başlığı altında kitap fuarı düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz fuara 18 yazar 58 yayınevi katılacak. Düzenlenecek etkinliğin içerisinde 3 müzikal, 4 sinema ve 2 tiyatro gösterimi sunulacak. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 7 tane şişme oyun grubu, 9 tane atölye ve oyun alanları oluşturacağız. "

Protokol törenine Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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