Şahinbey Belediyesi'nin Sunduğu İmkanlarla Vatan Savunmasına Hazırlandılar

Şahinbey Belediyesi ilklere öncülük etmeye devam ediyor. Gaziantep'te fiziki yeterlilik kursu açan Şahinbey Belediyesi yüzde 97.45'lik bir başarı elde etti.

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Şahinbey Belediyesi Tesislerinde hazırlanan 118 kursiyerin, 115'i Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalanıp spor sınavını kazanarak başarılı oldu.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR

Akkent Spor Salonu'nda hazırlanan zorlu parkurlarda sınavlara hazırlanan 118 öğrenci Şahinbey Belediyesi'nin antrenörleri eşliğinde günler süren çalışmalarının meyvelerini başarı ile aldılar. Öğrenciler kendilerinin her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret ederek, "Bizim için çok önemli bir sınavdı ve çok iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Birçok özel eğitim yerlerine ücret ödememiz gerekirken, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bizlere sunduğu imkanlarla sınavlara ücretsiz hazırlandık ve başarılı olduk kendisine ve hocalarımıza çok teşekkür ederiz" dediler. - GAZİANTEP