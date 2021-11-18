Şahinbey Belediyesi'nin dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Şahinbey Belediyesi'nin sadece kadınlara hizmet sunduğu Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde verilen dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.

Kadınlara yönelik yatırımlarıyla adından söz ettiren Şahinbey Belediyesi, kadınların eğitim, ekonomi ve spor alanlarında desteklenmesi adına 2013 yılında sadece kadınlara özel açtığı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde dikiş kursu alan kadınlar, hem elbiselerini ucuza mal ediyor hem de yaptıkları giyim eşyalarını satarak gelir elde ediyor. Ucuza kumaş alarak kurs hocalarının desteğiyle merkezde elbise üreten kadınlar, elbiseleri mağazalardan 5 kat daha ucuza mal ediyor.

"Elbiseleri ucuza mal ediyoruz"

Dikiş kursu alan 61 yaşındaki Yıldız Yılmaz, mağazalarda 100 TL'ye satılan elbiseyi 20 TL mal ettiğini söyleyerek, "5 yıldır Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne geliyorum. İlk geldiğim zamanlarda mefruşat kursuna geldim ve evlenmek üzere olan kızlarıma çeyiz yaptım. Yaklaşık 4 yıldan bu yana da dikiş atölyesine geliyorum. Daha önceden çok bilmiyordum ama dikiş yapabiliyordum, burada kendimi daha da geliştirdim. Kendime uygun kumaşlar buluyorum ve burada hocalarımın desteğiyle dikiyorum. Bazen hazır kalıplardan kalıplar çıkıyorum. Kızlarıma, torunlarıma elbise dikiyorum. Yapabildiğim kadarıyla da kendime yapıyorum. İlkokulu bitirdikten sonra ailem beni okula göndermedi. Daha sonra Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına geldim. Buralarda eğitimler aldım ve bu tarz kurslara geldim. Bilmediklerimi kurs hocalarımdan aldığım desteklerle öğreniyorum. Çok ucuza elbise dikiyoruz. Diktiğim elbiseler mağazadan en az 100 TL'ye satılıyordur. Ben kendim yaptığım için 20 TL'ye elbise sahibi oluyorum. Tesiste dikiş makinelerimiz var. Evlerimizde böyle imkanlarımız olmadığından burası bizim için çok iyi bir yer. Aynı zamanda burada arkadaşlıklarda ediniyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" diye konuştu.

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