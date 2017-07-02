Şahinbey Belediyesi'nin Dev Tesisinde Sona Doğru

Şahinbey Belediyesi tarafından Perilikaya Mahallesine yaptırılan semt pazarı, otopark ve sosyal tesisin bir arada olacağı Perilikaya Gençlik Merkezi ve Semt Pazarı'nın tamamlanması için son rötuşlar yapılıyor.



Şahinbey İlçesi'nin en donanımlı sosyal tesislerinden birisi olacak olan Perilikaya Gençlik Merkezi ve Semt Pazar'ında sona doğru yaklaşıldı. Temeli Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından atılan Perilikaya Gençlik Merkezi ve Semt Pazarı inşaatının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi ve iç dizaynı konusunda da artık son çalışmalar yapılıyor.



Bölgenin ihtiyacını karşılayacak



Mehmet Tahmazoğlu, yapımı tamamlanacak olan Perilikaya Sosyal Tesisi ile birlikte bu bölgenin birçok önemli ihtiyacına cevap verileceğini belirterek, "Perilikaya semtimiz ve civarı nüfusmuzun yoğun olduğu bir bölge. Burada sokakta Pazar kuruluyordu. Bizde sokak pazarını iptal ederek, buraya güzel bir pazar yeri yaptık. Sadece Pazar yeri yapmakla kalmadık altında otoparkı, yine süper market ve iş yerleri olarak kullanılabilecek dükkanlar yaptık. Onlarında üzerine gençlik merkezi inşa ettik. Burası gençlik merkezi, pazar yeri, süper market ve otopark olacak şekilde çok fonksiyonlu bir merkez haline dönüştü. Etrafındaki yollar ve açık oto parkı ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis haline dönüştü. Tesisimizin inşaatını tamamladık. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda da burayı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - GAZİANTEP