Şahinbey Belediyesi'nin çocukları heyecanlandıran kitap fuarı başlıyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Şahinbey Belediyesi gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması, için 14-20 Şubat tarihleri arasında çocuklara kapılarını açacak olan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı hazırlıklarını tamamladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 14-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği Kitap Fuarına 18 yazar 70 yayınevi katılacak. 'Okuyan Çocuk Şenliği' Kitap Fuarında 4 müzikal, 2 sinema ve 1 tiyatro gösterimi sunulacak. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 5 tane şişme oyun grubu, 2 elektronik oyun aleti, 9 tane atölye ve 4 oyun alanı oluşturacak.

"Çocuk şenliğimize davetlisiniz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 14-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan çocuk şenliğine tüm vatandaşları davet ederek " Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel etkinlikler hazırladık. Aslan Hür Kuş, Kral Şakir gibi animasyon filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa, Niloya gibi müzikaller, çocuk tiyatroları ve devasa şişme oyun grupları ile eğlenceli etkinlikler, 70 yayınevinin ve 18 yazarın katılacağı kitap fuarı Okuyan Çocuk Şenliğimizde olacak. 14-20 Şubat tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

"Çocuklar okumayı daha da sevecek"

Dr. Cemil Karslıgil İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Sibel Baştaş, çocukların okumayı daha da çok seveceğini belirterek, "Okuyan Çocuk Şenliği Fuarını heyecanla bekliyoruz. Çünkü çocuklarımız okumayı çok seviyorlar. Başkan Mehmet Tahmazoğlu gönderdiği kitaplarla çocuklara değerlerimizi anlatan bilgiler veriyor. Çocuklar gönderilen kitaplarla okumayı daha da çok sevdiler. Düzenlenecek olan kitap fuarı ile bu sevgi daha da katlanacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Cemil Karslıgil İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Kübra Cengiz, çocukların birbirinden değerli yazarlarla bir araya geleceğine dikkati çekerek, "Daha önce düzenlenen fuarda birbirinden değerli yazarlarla tanışma fırsatımız oldu. Düzenlenecek olan Okuyan Çocuk Şenliği kitap fuarı içinde oldukça heyecanlıyız. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun alanları ve sinema etkinlikleri düzenlenecek. Başkanımız ayrıca eğitimde her zaman bizlerin yanında kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmen Hakan Çite düzenlenecek olan fuara kızıyla birlikte katılacağını söyleyerek, "Daha önce yetişkinlere ve gençlere yönelik düzenlenen kitap fuarı etkinliğine kızım ile birlikte gitmiştim. Kızım o fuarda bana eşlik etmişti. Bu defa Okuyan Çocuk Şenliği fuarı için ben kızıma eşlik edicem. Etkinlikleri inceledim ve dolu dolu geçecek olan bir fuar olacak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Sınıf öğretmeni Dilek Afacan, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime önemli destekler verdiğine dikkati çekerek, "Şahinbey Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Okuyan Çocuk Şenliği fuarı Gazi şehrimize sosyal ve kültürel açıdan çok şey katacaktır. Fikirlerinizi benimsiyoruz. Siz isteyin biz gerçekleştirelim diyen bir başkanımız var. Başkanımız sayesinde bir öğretmen olarak kendimi ve öğrencilerimiz çok şanslı görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Heyecanla bekliyoruz"

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Okuyan Çocuk Şenliği' Kitap Fuarını heyecanla bekleyen çocuklar etkinlikten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Belediyemizin daha önce yaptığı etkinliklere de katılmıştım. Okuyan Çocuk Şenliği' Kitap Fuarında okumak istediğimiz kitaplar ve tanışmak istediğimiz yazarlar var. Düzenlenecek söyleşilerde ve etkinliklerde güzel şeyler öğreneceğimize inanıyoruz. Bizlere bu etkinliği düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel