Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik

08.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:37
Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik

Şahinbey Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliklere katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar.

Şahinbey Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliklere katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar.

Şahinbey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bazı etkinlikler düzenledi. Şahinbey Belediyesi 8 Mart günü Akkent Spor Köyü'nde sadece kadınların katıldığı spor etkinliği, Yeşil vadi Millet Bahçesi'nde dart turnuvası düzenleyerek kadınlar gününü dolu dolu kutladı. Düzenlenen etkinliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ve onlar için bir çok alan çeşitli imkanlar sunulduğunu belirterek, "Öncelikle bir kez daha tüm hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Sadece bir gün değil her gün annelerimiz kardeşlerimiz ve hanımlarımız başımızın tacıdır. Kadın demek, fedakarlık, çalışkanlık, emek, yuvayı kuran ve koruyan demektir. Pandemi den dolayı yaklaşık bir yıldır herkes evine kapandı. Baharında gelmesiyle birlikte herkes kendini dışarıya atmak istiyor. Bu nedenle bu tür spor etkinliklerini arttıracağız. 24 tane fitness salonumuz var. Buralarda hocalarımız kadınlar için kurslar veriyorlar. İnşallah açık alanlarda da sosyal mesafemizi koruyarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle spor yapan kadınlara atlama ipi ve karanfil hediye etti.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Böyle bir günde bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, "Şahinbey Belediyesi'ne böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı hizmetlerle her zaman kadınların yanında olmuştur. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerde bizler meslek edindirme kurslarından, spor salonlarından ve aktivitelerden faydalanıyoruz. Çocuklarımız eğitim ve sanat kurslarından faydalanıyor. Aile boyu bu hizmetlerden faydalanma imkanı buluyoruz. Başkanımız ayrıca kadınlara özel Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'ni yaparak hizmete sundu. Buda bizlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik
Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:46:03. #1.14#
title