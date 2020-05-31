Şahinbey Belediyesi'nden ilçeye üçüncü polis merkezi Gaziantep'te, daha önce Karataş ve Düztepe mahallelerine yeni polis merkezleri kazandıran Şahinbey Belediyesi, Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği inşaatını da tamamladı.

Gaziantep'te, daha önce Karataş ve Düztepe mahallelerine yeni polis merkezleri kazandıran Şahinbey Belediyesi, Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği inşaatını da tamamladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğini gezerek incelemelerde bulundu.

Gaziantep'te daha önce Karataş ve Düztepe mahallelerine yeni polis merkezleri kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin asayişine önemli derecede katkı sağlayacak olana Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ni AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte inceleyerek bilgiler verdi.

"Modern bir tesis"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, polis merkezinin bulunduğu bölge için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemiz, belediyeciliğin asli görevlerinden olmamasına rağmen emniyet güçlerimize destek vererek 3 polis merkezi inşa etti. Yaptığı polis merkezlerinden birisi olan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğini Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte gezdik. Polis Merkezimiz her şey düşünülerek, modern bir şekilde inşa edilmiş. Bu bölgenin tekrar canlanmasına önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Böyle önemli bir projeyi yaparak vatandaşın hizmetine sunduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimizin burayı en doğru ve güzel bir şekilde kullanacağına inanıyor hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İhtiyaca cevap verecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Yeşilvadi bölgesinin hızla geliştiğini belirterek, "Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarak da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çerçevede öncelikle Karataş mevkiinde hem polis merkezi, hem de ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak, emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayı da yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetimizin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 metrekare inşaat alanı olan ve 4 bin 100 metrekare alan üzerine Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezini inşa ettik. Bu bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA