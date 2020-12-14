Şahinbey Belediyesi'nden eşini koronavirüsten kaybedenlere 1500 lira
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Şahinbey Belediyesi'nden eşini koronavirüsten kaybedenlere 1500 lira

14.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:01
Şahinbey Belediyesi'nden eşini koronavirüsten kaybedenlere 1500 lira

GAZİANTEP'te merkez Şahinbey Belediyesi, koronavirüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara 1500 TL nakdi yardım yapacağını duyurdu.

GAZİANTEP'te merkez Şahinbey Belediyesi, koronavirüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara 1500 TL nakdi yardım yapacağını duyurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların mağduriyetini gidermek adına iş yerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere 1500 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Tahmazoğlu, koronavirüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da 1500 TL nakdi yardımda bulunarak destek vereceklerini ifade ederek, "Koronavirüsten dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir' dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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