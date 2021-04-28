Şahinbey Belediyesi'nden dev tesis
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Şahinbey Belediyesi'nden dev tesis

Şahinbey Belediyesi'nden dev tesis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her mahalleye bir sosyal tesis yapan Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi sakinlerine çok amaçlı tesis inşa ediyor.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapan Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi sakinlerine çok amaçlı tesis inşa ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar alanı, düğün salonu ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek, çok amaçlı bir tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi sakinleri ile sohbet etti.

"En kısa sürede hizmete açacağız"

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak mahallelerimize yeni tesisler kazandırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Geylani Mahallemizde 17 bin 500 metrekarelik inşaat alanı olan dev bir tesis kazandırıyoruz. İçerisinde pazar yeri, alış veriş mekanları, üzerinde Millet Kırathanesi, spor merkezi, düğün salonu ve kursların verildiği sınıflar olacak. Tesisimizin hafriyat işleri tamamlanmak üzere, çok yakın bir zamanda temellerini atıp bir yıl gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine açmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi'nden dev tesis
Şahinbey Belediyesi'nden dev tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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