Şahinbey Belediyesi'nden Çiftçiye Gübre Desteği

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, çiftçilere tohum desteğinin ardından 2 bin ton gübre dağıtımına başladı.

Geçen yıl ilçedeki çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi, 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, çiftçiye olan desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Belediye, ilçedeki üreticilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu desteğinin ardından 2 bin ton gübre desteği yapacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen gübre dağıtım töreninde, hizmeti çiftçinin ayağına getirdiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin bizden önce buğday ve arpa tohumu talebi olmuştu. 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. Daha sonra çiftçimiz bize gübre desteğine ihtiyacımız var deyince baş üstüne dedik. O nedenle bugün Şahinbey ilçesindeki çiftçilerimize gübremizi de dağıtıyoruz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5 bin 650 çiftçimize bu desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Güzel de bakanlık olarak çiftçilere önemli destekler sağladıklarını dile getirerek, "Çiftçilik zor bir meslek. Çiftçilerimiz açık hava fabrikası işletiyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsem az kalır. 81 köyümüze 2 bin ton buğday ve arpa tohumunu dağıttık. Bunun mükemmel bir dönüşü olacak." dedi.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere önemli bir destek sağladığını vurguladı.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy ve çiftçiler katıldı.