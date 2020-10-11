Şahinbey Belediyesi'nden Araban'a semt pazarı

- Şahinbey Belediyesi'nden Araban'a semt pazarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban İlçesi'ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile protokol imzaladı.

- Şahinbey Belediyesi'nden Araban'a semt pazarı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban İlçesi'ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile protokol imzaladı.

Araban İlçesi'nin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri yapımı için Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile protokol imzalayan Başkan Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlanacağını ifade etti.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyemiz ile Araban Belediyemiz arasında imzalamış olduğumuz protokolle Şahinbey Belediyesi olarak, Araban İlçemize kapalı pazar alanı inşa edeceğiz. Yapacağımız pazar yerinin protokolünü imzaladık. İnşallah 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde de tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması çok büyük önem arz ediyor. Yol, elektrik ve temizlik hizmetleri dışında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması önemli. Kapalı Pazar yerleri yaz ve kış ortamında vatandaşlarımıza ve pazarcılarımıza daha kaliteli bir hizmet sunma imkanı sağlıyor. Pazar yerinin Araban İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlçemizi mutlu eden bir destek

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle ilçemiz adına müteşekkiriz. Bizim açımızdan çok büyük bir yatırım. Araban İlçemiz için büyük bir ihtiyaç olan kapalı pazar yerini yapmak bu güne kısmet oldu. Pazaryerinin yapımında bizlere yardımcı olmanız ilçe halkımızı çok mutlu etti. Ben şahsım ve ilçem adına bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı