Şahinbey Belediyesi Mevlana'yı Andı

Mevlana Celaleddin-i Rumi Gaziantep'te düzenlenen düzenlenen etkinlikle anıldı.

Düzenlenen anma programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun düzenlediği konserin ardından ilahiler okundu.

"Rahmetle Anıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırıldığını hatırlatarak, "Şeb-i Arus haftası nedeniyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle anıyoruz. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği korosu Turizm İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla bizleri kırmayarak buraya gelip sizlerle bir arada oldular. Koromuzun her biri bir birinden değerli her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koromuzda görev alan Mehmet Aslan da bizim dostumuz abimiz. Mehmet Aslan, ayrıca Özgecan kızımızın da babası. Biliyorsunuz Karataş'a çıkarken yaptırıldığımız Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'ne, Özgecan kızımızın ismini verdik. Onun hatırası orada yaşıyor. Allah rahmet eylesin. Rabbim bütün çocuklarımızı esirgesin" diye konuştu. - GAZİANTEP