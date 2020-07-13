Şahinbey Belediyesi Mehmetçiğin yanında
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Şahinbey Belediyesi Mehmetçiğin yanında

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Mehmetçiğin yanında
13.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından ilk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askere gidecekler tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 37 bin askere, asker çantası hediye etti.

"Onlar için ne yapsak azdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerimiz için ne yapsak azdır diyerek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize küçük bir hediye olarak gördüğümüz, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür"

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalardan alan Mehmetçikler, Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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