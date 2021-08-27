Şahinbey belediyesi Mavikent'in çehresini değiştiriyor
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Şahinbey belediyesi Mavikent'in çehresini değiştiriyor

Şahinbey belediyesi Mavikent'in çehresini değiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için 5 bine yakın konut yaparak vatandaşların hayallerini gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent'i geliştirmeye devam ediyor. Daha önce parklar, sosyal tesisler yapan Başkan Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'ni kazandırarak vatandaşlara yeni imkanlar sunmak istiyor.

Mavikent'e bir tesis daha

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Mavikent Mahallesi'ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Mavikent Mahallemize yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. Yaptığımız yeni tesisin alt katlarında tanzim satış mağazalarımız ve kırtasiye malzemeleri satan yerler olacak. Onun üzerinde hanım kardeşlerimiz için atölye yapacağız. Hanımlar burada part time çalışarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler. Atölyenin üzerinde kapalı alanda spor yapmak isteyen bay-bayan kardeşlerimiz spor yapabilecekler. Bir üst katta gençlerimizin kitap okuyup, ders çalışabilmeleri için Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Tesise gelenler için alt katta kapalı otoparkımız bulunuyor. Böylelikle Mavikent Mahallemiz büyümeye ve gelişmeye devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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