Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler

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Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldıŞahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonu'na havale havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 4 Mart 2022 Cuma günü saat 16.00'da yapmak üzere birinci oturuma son verildi.

Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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