Şahinbey Belediyesi Gaptarım ve Gapfood Fuarında Stant Açtı

Şahinbey Belediyesi GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımlarıyla açılan GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarında üretici ve tüketici bir araya gelirken, Şahinbey Belediyesi de vatandaşlara hizmetlerini anlatan bir stant kurdu. Fuarın ilk gününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindeki heyet Şahinbey Belediyesi standını ziyaret ederek bilgi aldı. Vatandaşlar kurulan stantta özellikle çiftçilere verilen ve verilecek olan desteklerle ilgili bilgiler alırken, standı ziyaret eden vatandaşlara cam fidanı, çiçekler ve çeşitli hediyeler verildi.

"Çiftçilerimize destek olacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere desteklerinin devam edeceği müjdesini vererek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarım Fuarında standımızı kurduk. Standımız da vatandaşlarımıza fidan, çiçek ve bayat ekmeklerle yapılabilen yemek tariflerini anlatan yemek kitabımızı dağıtıyoruz. Ayrıca yaptığımız faaliyetleri tanıtıyoruz. Tarım, Türkiye ve Gaziantep için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak, çiftçilerimize 2.000 ton buğday tohumu, 2.000 ton gübre desteğinin yanı sıra hayvan yetiştiricilerimize 3.500 ton yem desteğinde bulunduk. Önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize 500.000 adet zeytin fidanı dağıtacağız. Amacımız çiftçimize her zaman olduğu gibi bundan sonrada destek olmak" dedi. - GAZİANTEP