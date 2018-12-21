Şahinbey Belediyesi Gaif Standına Yoğun İlgi

Şahinbey Belediyesi Gaziantep 6'ncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda stant açarak İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar ile bir araya geldi.

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan Gaziantep 6'ncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2018'de vatandaşlarla bir araya gelmek için stant açan Şahinbey Belediyesi binlerce vatandaşa meslek edindirme kurslarının önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen Fuar da Şahinbey Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Şahinbey Belediyesi'ne ödül

Gaziantep 6'ncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda Şahinbey Belediyesi'ne istihdama olan katkılarından dolayı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ödül verildi. Ödülü Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Başkana Teşekkür

Fuar'da Şahinbey Belediyesi'nin standını ziyaret eden vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından oldukça memnunuz. Bu fuarda da stant açarak, meslek edindirme kursları ile ilgili bilgilendirildik ve bir çok meslek gruplarında eğitim alabilmemizle ilgili imkan sağlanıyor. Bu kurslardan birine giderek bir meslek öğrenip aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Tabi bu eğitimi alırken, günlük 25 TL gibi bizlere bir ücret alacağız. Başkanımıza bizlere böyle bir imkan sunduğu için bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA