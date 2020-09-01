Şahinbey Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
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Şahinbey Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1'inci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında belediye salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
01.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:33

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1'inci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında belediye salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 16 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 7'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Kırsal Kalkınma ve Plan Bütçe komisyonuna havale edilirken, 1 madde de ise komisyona süre verildi.

Çiftçilere destek devam edecek

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumun da çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin devam etmesi yönünde kararı çıktı. Daha önce çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine büyükbaş-küçükbaş hayvan, hayvan yemi, buğday-arpa tohumu, gübre, zeytin ve fıstık fidanı dağıtan Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere hayvancılık, çiftçilere tohum, gübre ve yem yardımı yapılması için destek kararını meclis gündemine alarak komisyonlara havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı 2'nci oturum toplantısına, 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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