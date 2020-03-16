Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel

Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

- Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

16.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:08
Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

- Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı saran korona virüse karşı hükumetin almış olduğu önleyici tedbirlerin yanı sıra Şahinbey Belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm alanlar dezenfekte ediliyor

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kullandığı sosyal tesisleri, spor tesislerini, camileri, parkları ve vatandaşların sık kullandığı birçok alanı hijyen işlemlerinden geçirdi.

"Ekipler aralıksız çalışıyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak daha önce düzenli olarak yaptığımız temizlik çalışmalarını korona virüs salgınından sonra dezenfekte çalışmalarını arttırarak sürdürüyoruz. Şahinbey ilçesinde vatandaşlarımız tarafından sık kullanılan alanları dezenfekte ederek, tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da tedbirini alarak hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Hijyen anlamında tedbirlerini almalarını istiyoruz" dedi.

Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ece Erken Hande Soral Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Almanya Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 19:31:43. #1.14#