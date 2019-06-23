Şahinbey Belediyesi Çölyak hastalarının yanında

Şahinbey Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market aracılığıyla, çölyak hastalarına glütensiz paket dağıtımına devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına, içerisinde 6 kg kiloluk glutensiz un, 3 paket glütensiz makarna, mısır unu ve glütensiz irmik olan 1 koli hediye ederek, çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor.

Her ay dağıtım yapılıyor

Çölyak hastaları için her ay glütensiz un dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, tespit edilen 766 çölyak hastasına içerisinde glütensiz malzemelerin bulunduğu koli dağıtımı gerçekleştiriyor. 2013 yılından bu yana Şahinbey Belediyesi Sosyal Market tarafından verilen glütensiz un kolisinden çölyak hastaları faydalanmaya devam ediyor.

"Hastalarımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, "Çölyak hastalarımız hayatın bir gerçeği ve kendilerine dağıtılan bu unları da her yerde bulmaları mümkün değil. Bu nedenle 2013 yılından bu yana bu hastalarımıza glütensiz unun yanı sıra, makarna, mısır unu ve irmik dağıtmak suretiyle kendi yemeklerini istedikleri gibi yapabiliyorlar. Buradaki amacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA