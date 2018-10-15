- Şahinbey Belediyesi çocukları midilli atlarıyla buluşturdu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi'de çocuklarla midilli atlarını buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi ile Gazi Binicilik Kulübü'nün müşterek düzenlediği program kapsamında Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi'de çocuklarla midilli atlarını buluştururken, birçok çocuk ilk defa midilli atına binmenin heyecanını yaşadı.

Programda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi girişinde bindiği atla tören alanına geldi. Başkan Tahmazoğlu piknik için gelen vatandaşlarla selamlaşarak vatandaşların çocuklarını midilli atlarına bindirmeleri için programa davet etti.

"Binicilik ata sporumuzdur"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ata sporunu gençlere ve çocuklara sevdirmeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizi ata sporumuz olan biniciliğe hazırlamak istiyoruz. Bunun için öncelikle gençlerimizin atları sevmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkımızda hem büyük atlar hem de midilli atlarımızla gençlerimize ve çocuklarımıza binicilik öğretiyoruz. İnşallah bundan sonra bunu daha kalıcı hale getireceğiz. Yeşilvadi Parkımızın içerisinde 50 bin metrekare alan üzerine binicilik alanı düzenliyoruz. İnşallah bu sporumuzu kalıcı hale getirip her zaman çocuklarımızın burada ata binmelerini sağlayacağız. Ayrıca Anadolu Lig'ini Gaziantep'te ilk defa bu yıl düzenledik. Bundan sonrada yeni yapacağımız binicilik alanında Anadolu Lig'ini buraya getirip gençlerimize ve çocuklarımıza biniciliği sevdireceğiz" diye konuştu.