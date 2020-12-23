Şahinbey Belediyesi çiftçiye 15 milyon fide dağıtılacak

Gaziantep'te çiftçilere sertifikalı fide dağıtılması amacıyla protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki çiftçilere sertifikalı 15 milyon fide dağıtılması amacıyla Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan arasında protokol imzaladı.

Burada konuşan Vali Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek, "Belediye başkanımızın belirttiği üzere 50 milyon üzerinde destek verdiler. Şimdi de 10 milyonluk bir protokol yaptık. Gastronomi şehriyiz. İmzalanan bu protokol, mutfağa giren ürünlerin burada yetiştirilmesi, aynı kalitede yapılması, çiftçinin para kazanması gibi birçok sektörü ilgilendiren bir protokol olacak. Gaziantep'te ilçelerimizin hemen hemen tamamında çiftçi sayılarımız artıyor ama Şahinbey'deki artış diğerlerine göre çok daha fazla. Bu da Şahinbey'e verilen desteğin çiftçide bir karşılılığının olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin da Şahinbey Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında birçok alanda farklı uygulamalar ile şehre değer kattığını belirterek, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da tarım alanında çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 9 bin 650 ton buğday ve arpa desteği, 10 bin ton gübre desteği, 14 bin ton yem desteği verdik. Bu ayın içerisinde 10 bin ton daha ilave edeceğiz. Yine 900 bin zeytin ve fıstık dağıtımı gerçekleştirdik. 243 ailemize 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan ve gübre desteği verdik. Meralarımıza 11 su kuyusu açıldı ayrıca şu ana kadar 64 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Şimdi ise fide desteği ile alakalı bir protokol imzaladık. Çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmesi amacıyla, domates, biber, salatalık ve dolmalık patlıcandan yetiştirmesi için 15 milyon fide desteği vereceğiz. Çiftçilerimiz bununla hem daha kaliteli ürünler yetiştirecek hem üretime katkı sağlayacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler verdiğini belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz