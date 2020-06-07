Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu
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Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu

Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu Şahinbey Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında çevreye duyarlı olan okulları ödül yağmuruna tuttu.

07.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:58

Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında çevreye duyarlı olan okulları ödül yağmuruna tuttu.

Şahinbey Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren okulları hediye yağmuruna tuttu. Belediye, ayrıca 'Bankam Atık' projesinde geri dönüşüm malzemesi toplayan ve altın kazanan vatandaşlara da altın hediye etti. Proje ile tüm okullara toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, geri dönüşüm projesiyle farklı kategorilerde dereceye giren toplamda 18 okula ihtiyaçlarına göre çeşitli destekler sağladı.

"Çevremizi korumalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız dünyamızın korunması adına çevre temizliği ve geri dönüşüm çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla alakalı projeler yaptık. Okullarımızda bu konuda bizlere önemli destekler sağladı. Bu anlamda okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Şahinbey'de günlük 900 ton civarında çıkan çöpümüz var. Bunun büyük bir kısmı geri dönüşüm olarak kullanılabilir. Geri dönüşüm konusunda en büyük destekçimiz okullarımız. Bu konuda da bir çalışma yaptık. Okullara zaten temizlik malzemesi lazımdı. Biz de okulların topladığı atıkların yüzde 5'i kadar okullarımıza temizlik malzemesi verelim dedik ve bunu bir yarışmaya çevirdik. Anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri şeklinde kategorilere ayırdık. Ancak en duyarlı kategori anaokulu öğrencileri oldu. Beşyüzevler Anaokulu'nun280 öğrencisi var. Bu öğrencilerimiz kişi başına 87 kilo toplamda da 24 bin 458 kilo geri dönüşüm malzemesi toplayarak tüm kategorilerde birinci oldu. Kendilerini kutluyorum. Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir Gaziantep ve Şahinbey ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Şahinbey Belediyesi okullarımıza destek oluyor"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, "Şahinbey'de sadece bu yıl için ki biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı çocuklarımız eğitimlerini evde aldılar. Buna rağmen öğrencilerimiz 432 ton geri dönüşüm atığı biriktirmiş. Bundan 2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış oluğu sıfır atık projesi vardı. Bu proje Şahinbey'de çok iyi uygulandı ve Şahinbey Belediyemiz atık toplayan ve dereceye giren okullarımıza önemli destekler sundu. Şahinbey Belediyesi okullarımıza 10 ton sıvı sabun, 10 ton da yüzey temizleyici olmak üzere toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteği sağladı. Bu destekler artarak devam ediyor. Projeye destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey çevre temizliğine önem veriyor"

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da Şahinbey Belediyesi'nin geri dönüşüm anlamında önemli çalışmaları olduğunu akatararak, "Şahinbey Belediyesi yaptığı çalışmalarla alkışı fazlasıyla hak ediyor. Gaziantep'te 6 yıldır görev yapıyorum. Her konuda olduğu gibi Şahinbey Belediyemizin çevre konusundaki hassasiyetine ve duyarlılığına yakinen şahidim. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. 2017 yılının sonlarına doğru Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendilerinin himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan sıfır atık projesi var. Bu çalışmaları Şahinbey Belediyesi daha önceden yapıyordu ve başlatılan proje ile de bu çalışmayı kurumsal hale getirdi. Şahinbey Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bizler ile birlikte sıfır atık projesinde yaptığı çalışmalarla 2019 yılında Gaziantep'i ilk üç arasına getirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Çevre İl Müdürü Hasan Alan, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. HasanTeke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu

Kaynak: İHA

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