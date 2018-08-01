Şahinbey Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 15 maddenin 10'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna sevk edilirken, 1 madde teklif karar olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bir madde ise gündem dışı olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildikten sonra Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısını 08 Ağustos 2018 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP