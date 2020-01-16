Şahinbey Belediyesi 2019 yılında 81 bin 486 iş yerini denetledi

16.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:20

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı içerisinde 81 bin 486 iş yerini denetledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hijyen kurallarına uyulmasına dikkati çekerek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin 24 saat görevi başında olduğunu, halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Tahmazoğlu, şunları ifade etti:

"Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, konuyla ilgili gerekli çalışma ve denetimleri anında yapmaktadır. Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı. Her türlü şikayet ve ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir. 2019 yılı içerisinde 81 bin 486 iş yeri denetlendi. Çalışmalarımız bu yıl da devam edecek."

Kaynak: AA