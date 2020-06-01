Şahinbey Belediye Meclisi toplandı
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Şahinbey Belediye Meclisi toplandı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi toplandı
01.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:28

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde ise teklif karar olarak gündemine alındı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyelerine yeni açılan Boğaziçi yolu ve yeni yapılacak yol çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 04 Haziran 2019 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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