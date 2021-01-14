Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye
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Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye

14.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:55

Son dakika haberleri... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, onlara moral vererek çeşitli hediyeler verdi.

Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, onlara moral vererek çeşitli hediyeler verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu hastanede tedavi gören çocukları tek tek ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla birlikte mangala oyunu oynayan Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Başkan Tahmazoğlu, çocukların tedavi süreçleri ile ilgili yakınlarından ve hastane yönetiminden bilgi alarak ziyaretini noktaladı.

"Acil şifalar diliyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukları ziyaret edip, onlarla sohbet ettiklerini belirterek; "Şahinbey Belediyesi olarak, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızın ve sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmaya çalıştık. Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ve aileleri ziyaret edip sohbet ettik. Çocukları mutlu etmek onların yüzündeki gülücükleri görmek bizleri de mutlu ediyor. Minik yavrularımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye
Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye
Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye
Son dakika... Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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