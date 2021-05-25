Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu buğday hasadına katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tohum desteği sağlanan ailenin buğday hasadını katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tohum desteği sağlanan ailenin buğday hasadını katıldı.

Şahinbey Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, üretimin artması ve ülke ekonomisinin gelişmesi amacıyla çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine belediyenin desteği sürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 9 bin 387 ton arpa-buğday tohumu, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem desteği sağlayan Şahinbey Beledisi, 243 aileye 210 büyükbaş ve 2 bin 766 küçükbaş hayvan ile 278 ton mercimek, yonca ve çim desteğinde bulundu.

Tohum desteği sağlanan Kapcağız Mahallesi'ne giden Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazolğu, biçerdövere binerek, çiftçilerin buğday hasadı sevincine ortak oldu.

Tahmazoğlu, çiftçilere destek olarak üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ekili alan miktarımız 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Topraklardan bereket fışkırıyor. Bu birlikte hareket ederek, birlikte çalışarak ve gayret ederek ancak mümkün oluyor. Hasat zamanında Kapcağız Köyümüzü ziyaret ettik. Şahinbey Belediyesi olarak dağıtmış olduğumuz arpa ve buğdayların hasadına geldik. Arpa hasadı için çiftçilerimiz ile buluştuk. Arpalarımız sarı başaklı bol taneli bir şekilde boy vermişler. Dağıttığımız tohumlardan ve gübrelerden dolayı çiftçilerimizin büyük bir memnuniyeti var. Çiftçimizin yüzü gülerse bizimde yüzümüz güler. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan