Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Kilis ziyaretleri
Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.
Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden sonra Başkan Tahmazoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk'e ziyarette bulundu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretlerinin nezaket ziyareti olduğu, görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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