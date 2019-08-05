Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Kilis ziyaretleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Kilis ziyaretleri

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.

5.08.2019 15:29
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Kilis ziyaretleri

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden sonra Başkan Tahmazoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk'e ziyarette bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretlerinin nezaket ziyareti olduğu, görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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