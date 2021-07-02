Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran hastaya müdahale edilmediği iddiasına yalanlama
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Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran hastaya müdahale edilmediği iddiasına yalanlama

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran hastaya müdahale edilmediği iddiasına yalanlama
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, acile başvuran hastaya müdahale edilmediğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, acile başvuran hastaya müdahale edilmediğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, O.K'nin 21 Haziran'da pediatri acil servisine başvurduğu belirtilerek, "Hastanın hastanemize başvurmasıyla birlikte hızlıca stabilizasyonu sağlanmıştır. 10 dakika içerisinde kardiyovasküler cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi birimleri tarafından konsülte edilmiştir." denildi.

Ortopedi ve kardiyovasküler cerrahi biriminin ayağın kötü yaralanmasından dolayı ayak kesilmesini önerdiği, ancak hasta yakınlarının kabul etmediği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Aile, her türlü sorumluluğu alarak hastalarını özel hastaneye götürmek istediklerini söylemiş ve 'Hasta Tedavi Red Formu'nu imzalamışlardır. Hastanın hastanemize başvurduğu andan itibaren tedavi ve tanı sürecinde aksama olmamıştır. Hasta için önerilen tedavi aile tarafından kabul edilmeyerek tüm sorumluluk üstlenilerek özel bir hastaneye götürülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran hastaya müdahale edilmediği iddiasına yalanlama - Haberler
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