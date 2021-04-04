Şahinbey ampute takımından kaleci transferi
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Şahinbey ampute takımından kaleci transferi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şahinbey ampute takımından kaleci transferi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Özbekistan milli takım kalecisi Kudrat Turakhujaev'i kadrosuna kattı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Özbekistan milli takım kalecisi Kudrat Turakhujaev'i kadrosuna kattı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni yılın ilk transferini gerçekleştirdi. Son şampiyon Şahinbey Ampute Futbol takımı, hedeflerini yüksek tutarak kadrosunu güçlendirmek için Özbekistan milli takım kalecisi Kudrat Turakhujaev renklerine bağladı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, kaleci Kudrat Turakhujaev ile kadrolarının daha da güçlendiğini belirterek, "Korona virüs nedeniyle tüm spor camiası büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak bu pandemi sürecinde de spordan uzak kalmayarak Ampute Futbol takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ilkeleri doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Renklerimize bağladığımız Kudrat Turakhujaev ile kalemiz emin ellerde olacaktır. Onu da renklerimize katarak kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız adına ondan çok şey bekliyorum. İnşallah ligde kendini göstererek Şahinbey'e yakışır bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey ampute takımından kaleci transferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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