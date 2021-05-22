Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde
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Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde

Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün heyecanı yaşandı.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün heyecanı yaşandı. Gün boyunca oynanan heyecanlı maçların ardından rakiplerini farklı mağlup eden ev sahibi Şahinbey Ampute, finale yükseldi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te devam ediyor. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı Ampute Şampiyonları Ligi'nde ilk gün maçlarının ardından bugün de ikinci gün maçları tamamlandı. İlk gün maçlarında Polonya'nın Legia Varşova takımını 4-1 ve İtalya'nın Vcenza Calcio takımını 7-0 yenen Şahinbey Ampute, bugün oynadığı maçlarda da Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 5-0 ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımını 9-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak finale yükseldi. Şahinbey Ampute'nin finaldeki rakibi ise akşam saatlerinde oynanacak olan Legia Varşova-Vcenza Calcio karşılaşmasının ardından belli olacak.

Final maçı ve kupa töreni Pazar günü

Ampute Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Üçüncülük maçı ise saat 15.00'te oynanacak. Üçüncülük ve final müsabakalarının ardından kupa töreni ve kapanış seremonisi yapılacak. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde
Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde
Şahinbey Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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