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Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0

Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibini 2-0 mağlup ederek yolundaki bir engeli daha aşmış oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada mavi beyazlı ekip, ikinci yarıda 39 dakikada Fuat Taştan ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından sahneye 48 dakikada Yussıf Yahaya çıkarak skoru belirledi.

"Bir engeli daha aştık"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak içeride ve dışarıda önemli galibiyetler aldık. Ligdeki bu çıkışımızı Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 2-0 mağlup ettik. Zor bir maç oldu. Ancak oyuncularım ve teknik ekibim taraftarlarımızın da desteği ile bu zorlu maçın üstesinden gelmeyi bildiler. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0

Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0

Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0

Şahinbey Ampute kendi evinde galip: 2-0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

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