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Şahinbey, Futbol, Şişli, Spor

Şahinbey Ampute hedefine doğru ilerliyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

15.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:02
Şahinbey Ampute hedefine doğru ilerliyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Ampute Futbol Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 3-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu.


Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını 7.dakikada Kudrat'ın, 10. dakikada Mohammed Mubarık'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.


İkinci yarıya da hızlı başlayan Mavi-beyazlı ekip, 42. dakikada Serkan'ın kaydettiği golle karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanmasını bildi. Alınan bu galibiyet sonrasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı puanını 34'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.


"Hedefimize doğru ilerliyoruz"


Karşılaşma sonrasında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Korona virüsü nedeniyle seyircisiz bir maç oynadık. Ancak çok iyi bir maç oldu. Her iki takımda sahada çok iyi mücadele etti. Bir zorlu karşılaşmayı daha galibiyetle kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta İzmir deplasmanına gidiyoruz. Şuandan itibaren o karşılaşmayı düşünmeye başladık. Yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.


"Bu haftayı da kayıpsız geçtik"


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü ise oynadıkları oyunun tatmin edici olmadığını ancak sonucun çok önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle rakibimizi gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Onların da ligde iyi bir çıkışı vardı. İki maçlarını da üst üste kazanmışlardı. Biz de iyi mücadele ettik. Rahmi'nin sakatlığı oyun düzenimizi biraz etkiledi. 12. haftayı da kayıpsız geçtik. Önümüzdeki haftalarda da alacağımız galibiyetlerle hedefimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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